pensii șocante într-un județ din românia: 1 leu pentru un pensionar, 46.000 de lei pentru altul

La finalul lunii iulie 2025, județul Timiș înregistra 299 de beneficiari de pensii speciale de serviciu, în ușoară scădere față de anul precedent, când erau 305.

Cea mai mare pensie specială este de 46.267 lei și este încasată de un fost aviator, în timp ce cea mai mică pensie, calculată pe baza contributivității, este de doar 1 leu, primită de o persoană care a lucrat o singură zi.

„Până în 2018 era suficientă o vechime de o zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate”, a explicat Cristian-Aron Mircea, director executiv al Casei Județene de Pensii Timiș, scrie ziare.com.

În aceeași perioadă, cel mai mare cuantum al unei pensii obținute pe bază de contributivitate este de 33.905 lei, primit de un beneficiar din mediul privat. La nivelul județului, numărul total de pensionari din sistemul public este de 153.925, în scădere față de 155.366 înregistrate la finalul lunii iulie 2024.

Cea mai mică pensie specială este de 2.967 lei și aparține categoriei profesionale Magistrați. Directorul CJP Timiș a precizat că numărul pensionărilor anticipate nu a crescut, ca urmare a măsurilor de austeritate implementate de Guvernul Bolojan, însă este posibil ca, din septembrie, solicitările pentru astfel de pensii să crească.

Aceste date scot în evidență diferențele uriașe dintre pensiile speciale și cele pe bază de contributivitate, în județul Timiș, și ridică semne de întrebare asupra sistemului actual de pensii.