radu costea, operat cu succes: primele vești despre bărbatul pentru care sibiul s-a mobilizat exemplar

Ziua de marți, 12 august, a fost una decisivă pentru Radu Costea și familia sa. După luni de tratamente și o mobilizare impresionantă a sibienilor, care au strâns în timp record cei 60.000 de euro necesari pentru intervenția chirurgicală, Radu a ajuns în sala de operații.

„A trecut cu bine peste intervenție, este stabil și am avut bucuria să îi fim aproape cu toată dragostea noastră”, a declarat soția sa, Szilvia Magdolna Costea, învățătoare la Școala Gimnazială Nr. 4 din Sibiu.

Medicul chirurg a descoperit în timpul operației detalii care au schimbat planurile inițiale de tratament, însă familia rămâne hotărâtă să continue lupta împotriva cancerului pancreatic. „Vom continua să căutăm cele mai bune soluții, oriunde ne va purta drumul, inclusiv în afara țării”, a spus Szilvia.

În ciuda provocărilor, mesajele de încurajare și sprijinul comunității i-au ajutat să treacă peste momentele grele. „Zilele acestea au fost o încercare uriașă, dar nu le-am traversat singuri. Fiecare mesaj, fiecare gând și fiecare rugăciune au fost pentru noi ca o îmbrățișare care ne-a dat curaj. Știm și simțim că nu suntem singuri în această luptă, iar asta înseamnă mai mult decât putem exprima în cuvinte. Vă mulțumim din suflet pentru tot!”, a transmis emoționată soția lui Radu.