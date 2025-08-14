s-a actualizat prognoza meteo: cod de caniculă la sibiu

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări de tip cod galben pentru zilele de 14 și 15 august, intervalul orar 12:00 – 21:00, din cauza temperaturilor extrem de ridicate și a disconfortului termic accentuat.

Joi, 14 august

Valul de căldură va afecta Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și vestul și sudul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În aceste zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, generând disconfort termic ridicat.

Vineri, 15 august

Canicula și temperaturile deosebit de ridicate se vor menține în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. Temperaturile maxime vor varia între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunile vestice și sud-vestice. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în sud și sud-est.

Meteorologii atrag atenția că, în funcție de evoluția fenomenelor, mesajele vor fi actualizate, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).