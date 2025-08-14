sibienii care trăiesc ca în vremea romei: armuri, coifuri și comenzi în latină / foto

Sunt aproape 2000 de ani de când legiunile romane au pășit pe pământul Daciei, în dorința de a cuceri noi teritorii pentru un imperiu aflat într-o permanentă expansiune.

Cele două războaie daco-romane au intrat în istorie cu consemnări privind atât rezistența eroică a dacilor, cât și disciplina exemplară și buna organizare a soldaților romani.

Chiar dacă au trecut două milenii, pașii soldaților continuă să se audă la doar câțiva kilometri de Sibiu, la Cristian, unde un „legatus legionis” le dă comenzi clare și răspicat în limba latină.

„Legatus legionis este un împuternicit al împăratului pentru a conduce și administra o provincie. Suntem organizați, fiecare știe ce are de făcut”, spune Tiberiu Polgar, omul care și-a asumat acest „titlu” odată cu misiunea de a readuce la viață vremurile în care soldații Imperiului Roman clădeau castre pe actualul teritoriu al județului Sibiu, într-un material realizat de CJ Sibiu.

De altfel, este cunoscut faptul că o așezare romană, Cedonia, a existat pe locul cartierului Gușterița și că au fost amenajate castre în zona Boița, Mediaș, Ocna Sibiului sau Apoldu de Jos.

Lui Tiberiu Polgar, rolul de militar de rang înalt i se potrivește mănușă. „Consider că aceste reconstituiri pe care le facem în legătură cu prezența armatei romane, cu războaiele duse, cu felul în care erau organizați, este o formă de manifestare artistică și de respect față de rădăcinile poporului nostru”, spune în timp ce-și îmbracă ținuta.

Să fii ofițer roman nu-i un lucru simplu: „Aceasta este „lorica musculata”, o armură metalică specială realizată de un meșter din Italia. Tot de acolo am luat această „galea”, coiful roman. Ambele sunt lucrate cu multă migală după modele originale”, spune Tiberiu Polgar, sibianul care a plătit 1.500 de euro pentru armură și alți 700 de euro pentru coif.

Pentru cei mai mulți dintre noi, astfel de pasiuni sunt greu de înțeles, în condițiile în care vedem în istorie doar o înșiruire de date și evenimente demult apuse. Nu și pentru cei aproximativ 40 de sibieni care alcătuiesc asociația “Castrum Novis”. „Ne-am înființat în 2016 și între membri se află oameni cu preocupări diferite, de la militari de carieră, la IT-ști, specialiști în securitate cibernetică, agenți de vânzări, elevi sau studenți. Pe toți ne leagă pasiunea pentru istorie, pentru civilizația romană”, arată Tiberiu Polgar care, în puținul timp liber pe care îl are „meșterește” scuturi, spade, sulițe sau încălțări.

Ba, chiar s-a apucat de construit: „Avem un ajutor important din partea Primăriei Cristian, care ne-a pus la dispoziție un teren de aproape 2.000 mp pe care am construit un castru roman. Inițial, a fost din lemn, însă o furtună din vara anului trecut l-a distrus. Acum îl refacem din piatră”.

Castrul roman de la Cristian crește de la o zi la alta și, recent, a găzduit cea de-a IV-a ediție a Festivalului Roman „Castrum Novis”, la care au participat „trupe” din Alba Iulia și Arad. Au fost prezentate tehnici de luptă, organizate ateliere de prelucrare a lutului și osului, iar canicula a fost combătută cu câte o carafă de vin roman: „Se adaugă scorțișoară, smochine, vanilie suc de portocale și lămâie. Este rețeta vinului pentru banchet.”

Și cum toate drumurile duc la Roma, sibienii au ajuns și ei în fosta capitală de imperiu: „În luna aprilie a acestui an ne-am aflat între cei 2.600 de participanți la „Natale di Roma”, eveniment care reconstituie fondarea orașului și perioada de glorie a împăraților romani. Când ne-a văzut, personajul împăratului Vespasian a spus: „Mio pretoriani di Dascie!”, adică „pretorienii mei din Dacia!”. Am fost invitați la Pantheon, la ceremonia de aprindere a focului sacru, unde am fost avansați pe poziția a treia în șirul de delegații.”

Pe un câmp aflat la ieșirea din Cristian spre Săliște, „romanii” sibieni își construiesc un castru. Au deja o clădire a comandantului, o bucătărie și o împrejmuire care crește de la o zi la cealaltă. Indiferent de meseria pe care o au, atunci când nu țin în mâini sabia, scutul sau sulița, apucă că multă nădejde mistria și roaba cu ciment.

Cot la cot, uniți de visul de a avea propriul castru, ei pun temelia unei veritabile școli în aer liber, un portal către istoria poporului român. Le sunt alături soțiile, copiii sau alți membri ai familiei, își fac timp pentru a ajunge și în clasele cu elevi, cărora le vorbesc despre daci și romani, despre măreția unui imperiu care a influențat întreaga lume antică.

Ei sunt romanii de la „Castrum Novis”, conduși de Tiberiu Polgar, cunoscut între „noi romani” drept Tiberius Claudius Vibianus, și al căror așezare militară se clădește, piatră cu piatră, în județul Sibiu, cel cu oameni și locuri de poveste!