șoc la acs mediaș. antrenorul amenință că își dă demisia / video

ACS Mediaș a fost eliminată miercuri din Cupa României, cedând la Cluj, 0-1 cu Sănătatea Servicii Publice, iar antrenorul Alexandru Curtean și-a avertizat jucătorii că ia în calcul să demisioneze.

Medieșenii au dezamăgit în Cupă, fiind eliminați de o altă echipă de Liga 3, Sănătatea Servicii Publice, iar antrenorul Alex Curtean a tunat și fulgerat la final, la vestiar.

Tehnicianul și-a avertizat și public elevii că va demisiona în cazul în care îi va simți din nou că nu pun osul.

”Nu mi-au plăcut niciodată lucrurile ușoare, poate și de aia am coborât din funcția de manager sportiv, îmi place în iarbă, să fiu alături de băieți. Vreau să le mai transmit încă o dată ce le-am spus la final, o să rămân doar atât timp cât îi capacitez sută la sută. Dacă nu îi văd 100% capacitați, probabil e vina mea că nu i-am adus în acel punct și o să îmi reconsider poziția” a declarat tehnicianul medieșenilor, Alex Curtean.

Fostul mijlocaș al Gazului Metan este pe banca echipei de Liga 3 din noiembrie 2024, când l-a înlocuit pe Cosmin Vâtcă, iar echipa a suferit teribil în sezonul trecut, în play-off-ul Ligii 3.

ACS Mediaș a fost înființată în 2022, după dizolvarea lui Gaz Metan. Clubul a început din Liga a 4-a Sibiu, unde n-a petrecut decât un an. Mediașul se află la startul celui de-al treilea sezon în Liga a 3-a.