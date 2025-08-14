trageri cu muniție reală și de manevră în poligonul din sibiu

Trageri în poligonul Poplaca în luna august: Sunete puternice resimțite în zonele din apropiere.

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu anunță că, în luna august, unitățile militare din garnizoana Sibiu vor desfășura trageri în poligonul automatizat Poplaca, în cadrul procesului de instruire a militarilor.

Tragerile cu muniție reală vor avea loc pe 20, 27 și 28 august, între orele 08:30 – 15:30, iar pe 28 august acestea se vor desfășura până la ora 18:00. De asemenea, vor avea loc și exerciții fără muniție reală, cu muniție de manevră, pe 25, 26, 27 și 29 august, între 08:30 – 15:30.

Autoritățile militare avertizează că sunetele generate de trageri pot fi auzite în localitățile din apropierea poligonului, în funcție de condițiile atmosferice. Cetățenii sunt rugați să nu se alarmeze în urma zgomotelor.