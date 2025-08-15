a început întâlnirea istorică trump - putin în alaska: „nu voi fi fericit fără pace” / foto

Donald Trump și Vladimir Putin au dat vineri mâna pe pista Joint Base Elmendorf–Richardson, în Anchorage, Alaska, inaugurând o rundă de negocieri pentru un armistițiu în războiul din Ucraina. Ceremonia pe covorul roșu a precedat discuțiile cu ușile închise, în timp ce aliații europeni și Kievul privesc cu îngrijorare excluderea Ucrainei din această fază inițială a dialogului. „Vreau să văd un încetare a focului cât mai repede. Nu aș fi fericit dacă nu se întâmplă astăzi”, a spus președintele american înaintea întâlnirii, citat de Reuters și The Guardian

Președintele Donald Trump îl salută pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, vineri, 15 august 2025, la Joint Base Elmendorf–Richardson, Alaska. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia.

Formatul discuțiilor a fost upgradat dintr-un tête-à-tête la un format „trei-la-trei”. De partea SUA, la masa inițială se alătură lui Trump secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff, urmând ca, la prânzul bilateral, echipa să fie extinsă cu secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick și secretarul Apărării Pete Hegseth. Kremlinul îi trimite pe ministrul de Externe Serghei Lavrov și pe consilierul prezidențial Iuri Ușakov, veteran al dosarului american scrie The Wall Street Journal.

Ziua de negocieri ar putea dura între șase și șapte ore, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov — semn că agenda include nu doar încetarea focului, ci și teme conexe, de la regimul sancțiunilor la posibile piste de control al armamentelor. La capătul acestei etape, Moscova nu exclude un al doilea summit, de data aceasta cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Lavrov în hanoracul „CCCP”

Contextul simbolic a fost la fel de atent calculat ca și mizele. La sosirea în Alaska, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apărut într-un hanorac negru cu inscripția „CCCP”, gest interpretat drept un semnal de nostalgie sovietică și o provocare la adresa Occidentului. Imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale și în presa internațională.

Proteste la Anchorage, Alaska, în ziua întâlnirii Trump–Putin

În Anchorage, câteva sute de persoane au protestat cu steaguri ucrainene și pancarte care îl denunțau pe Putin drept „criminal de război”, în timp ce simpatizanți republicani pregăteau o manifestație de susținere a președintelui american, relatează Politico

Absența Kievului de la masa discuțiilor alimentează neliniștea partenerilor europeni privind riscul unui „îngheț” al frontului care ar consfinți câștigurile teritoriale ale Rusiei în schimbul unei încetări a ostilităților. Trump insistă că nu negociază „în locul Ucrainei”, dar și-a asumat rolul de a „opri uciderile” și a lăsat deschisă perspectiva unei trilaterale dacă în Alaska se conturează un progres real.

Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia.

Deși nimeni nu se așteaptă la o înțelegere finală peste noapte, presiunea pentru un rezultat tangibil este maximă: o oprire a focului, chiar și temporară, ar schimba imediat ritmul conflictului, dar parametrii — granițe, garanții de securitate, sancțiuni și responsabilitate pentru crimele de război — rămân profund contestate. Până atunci, summitul din Alaska rămâne o fotografie de moment a raportului de forțe și a nervilor întinși între Washington, Moscova și o Europă care privește cu suspiciune de pe margine scrie Financial Times