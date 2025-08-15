a intrat în foc ca să salveze caii. povestea românului care a impresionat spania

Spania trece printr-o perioadă critică, cu numeroase incendii de vegetație izbucnite în ultimele zile în diferite regiuni – de la Madrid până în Andaluzia și Galicia. Vântul puternic, temperaturile caniculare și vegetația uscată au creat condițiile perfecte pentru propagarea rapidă a flăcărilor. În Comunitatea Madrid, unul dintre cele mai grave focare s-a produs în Tres Cantos, în zona naturală protejată Soto de Viñuelas, unde focul a mistuit sute de hectare, afectând locuințe, ferme și centre ecvestre.

Aici s-a petrecut tragedia care a emoționat întreaga Spanie: Mircea Spiridon, un român în vârstă de 50 de ani, mecanic de meserie, locuia de ani buni în Tres Cantos împreună cu familia sa. În seara incendiului, văzând flăcările cuprinzând hipică a unui prieten, a alergat să salveze caii prinși în grajduri. Fără să se gândească la pericol, a intrat prin fumul gros și lemnul încins pentru a elibera animalele.

În încercarea lui, Mircea a suferit arsuri pe aproape toată suprafața corpului. A fost scos de echipele de intervenție și transportat cu elicopterul la spitalul La Paz din Madrid, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a murit a doua zi. Ultimele sale cuvinte, potrivit familiei, au fost adresate soției și copiilor: „Vă iubesc mult… nu știu dacă voi rezista” scrie El Mundo.

Gestul său de sacrificiu a fost relatat pe larg de presa spaniolă, fiind numit de mulți „eroul de la Tres Cantos”. Comunitatea locală a inițiat imediat o strângere de fonduri pentru sprijinirea familiei și repatrierea trupului în România.

Mircea Spiridon era originar din Tulcea, locul unde va fi și înmormântat. Mai multe detalii află de pe oradetulcea.ro.