accident cu patru răniți pe strada aurel vlaicu din mediaș

Polițiștii rutieri și pompierii din Mediaș au intervenit vineri, 15 august, la un accident rutier produs pe strada Aurel Vlaicu din municipiu.

Impact între două autoturisme pe sensuri opuse

Din primele verificări ale polițiștilor rutieri, accidentul s-a produs pe direcția Sighișoara – Mediaș. O femeie de 53 de ani, din Mediaș, aflată la volanul unui autoturism, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu o mașină care circula din sens opus, condusă de un bărbat de 34 de ani din județul Arad. În urma impactului, ambele autoturisme au fost avariate, iar traficul în zonă s-a desfășurat îngreunat pe durata intervenției.

În mașina condusă de femeia de 53 de ani se afla și o pasageră de 74 de ani, din Mediaș, iar în autoturismul condus de bărbatul din Arad se afla o femeie de 29 de ani, din același județ.

Intervenție de urgență a pompierilor și echipajelor medicale

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de transport personal și victime multiple, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ. Cele patru persoane implicate au fost evaluate medical și transportate conștiente la CPU Mediaș pentru îngrijiri. Potrivit ISU Sibiu:

un bărbat de aproximativ 34 de ani, cu leziuni la nivelul membrelor superioare, a fost preluat de autospeciala pentru victime multiple,

o femeie de 29 de ani, cu traumatism toracic, a fost transportată de același echipaj,

două femei, de 53 și 74 de ani, au fost preluate de echipajul SAJ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.