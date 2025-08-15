al doilea pachet fiscal cu taxe și alte reguli pentru firme pus în oficial în dezbatere

Ministerul Finanțelor a lansat joi seară proiectul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, care vizează modificări importante pentru companii și contribuabili, relatează G4Media.

Printre principalele măsuri se numără: majorarea capitalului social pentru SRL-uri, introducerea unei taxe pe colete cu valoare sub 150 de euro, precum și majorarea bazei de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) la 90 de salarii minime brute pe țară. De asemenea, proiectul prevede restricții privind cesiunea părților sociale din companii, modificări la eșalonarea datoriilor și creșterea impozitului pe câștigul din tranzacțiile bursiere.

Ministerul Finanțelor subliniază că pachetul conține și alte măsuri menite să asigure venituri suplimentare la buget și să echilibreze fiscalitatea pentru persoane juridice și contribuabili.

Proiectul este supus în continuare consultării publice, urmând ca măsurile să fie implementate după aprobarea finală.