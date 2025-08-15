alertă în centrul sibiului: pericol de prăbușire pe mitropoliei, zeci de mașini blocate / video foto

Traficul este complet blocat, vineri seara, pe strada Mitropoliei din Sibiu, din cauza unei intervenții a pompierilor de la ISU Sibiu.

UPDATE – Mașinile deblocate în ”marșarier”

Poliția locală a intervenit și ea la fața locului. Zecile de mașini blocate, au mers cu spatele peste 200 de metri și astfel strada a fost deblocată.

ȘȚIREA INIȚIALĂ

Mai multe echipaje, inclusiv o autoscară, acționează la o clădire aflată în vecinătatea sediului DGASPC Sibiu, unde există pericolul ca țigle de pe acoperiș să cadă pe carosabil.

Coloana de mașini se întinde până în fața hotelului Continental Forum, iar zeci de autovehicule sunt blocate în zonă.

Circulația este deviată pe rute alternative, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona pentru a nu rămâne în trafic.

Reprezentanții ISU Sibiu nu au transmis încă informații oficiale despre eventuale pagube sau pericole pentru pietoni.