cabană în flăcări la cisnadioara. intervin pompierii / foto

Incendiu la o cabană din Cisnădioara – pompierii intervin de urgență.

Pompierii sibieni intervin vineri după-amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană din localitatea Cisnădioara.

La fața locului acționează două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, intervenția fiind sprijinită și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Cisnădie.

Potrivit ISU Sibiu, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Flăcările au fost localizate, iar pompierii lucrează în prezent pentru lichidarea acestora.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile vor reveni cu detalii privind eventuale pagube sau victime.