cătălina dumitrean, cea mai tânără directoare de școală din sibiu: „poți face o schimbare când ești foarte tânăr” / foto

La doar 25 de ani, Cătălina Dumitrean a devenit director adjunct, iar astăzi este directoare cu concurs la Școala Gimnazială „Ioan Slavici” din Sibiu. Povestea ei este una despre pasiune, perseverență și dorința autentică de a aduce o schimbare în sistemul de educație.

Cătălina este cea mai tânără directoare de școală din județul Sibiu. Vârsta i-a fost, deopotrivă, un atu în relația cu elevii și un obstacol la începutul carierei, când colegii au avut nevoie de timp pentru a câștiga încredere în deciziile ei.

„Eu sunt absolventă a Liceului Pedagogic din Sibiu. În urmă cu zece ani, am făcut voluntariat la Biblioteca Astra. Am urmat Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu, iar apoi Facultatea de Științe ale Educației, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar. După ce am terminat liceul, am susținut și examenul de titularizare, la care am obținut a doua cea mai mare notă din județ”, povestește Cătălina.

Primii pași în carieră

Cătălina a debutat ca învățătoare la Școala nr. 13 din Sibiu. Acolo a descoperit că domeniul educației îi oferă nu doar stabilitate, ci și posibilitatea reală de a face o diferență în viețile copiilor. „Mi-a plăcut din ce în ce mai mult și mi-am dorit să îmi aduc aportul și mai mult în această comunitate. Așa am ajuns să-mi doresc funcția de director. Când am aplicat, legislația se schimbase, iar personalul didactic cu Gradul II putea ocupa funcții de conducere. Am întrebat colegii dacă li se pare o idee bună și m-au încurajat, spunând că sunt o persoană meticuloasă și serioasă.”

A fost numită director adjunct prin detașare, iar din 2022, a ocupat funcția de director cu concurs. Astfel, la doar 25 de ani, conducea deja una dintre cele mai mari școli gimnaziale din Sibiu.

Provocările unui director tânăr

Cătălina recunoaște că vârsta sa a fost, la început, o provocare în relația cu colegii și părinții. „E greu să convingi lumea că poți produce o schimbare reală când ești foarte tânăr. Unii ezitau să semneze documente, doar pentru că eu eram tânără. Însă în timp, colegii s-au obișnuit cu modul meu de lucru. În școală, cred că totul trebuie decis împreună. Funcțiile sunt doar pe hârtie – suntem colegi și luăm deciziile în echipă”, a spus aceasta.

Tânăra consideră că datorită vârstei, copiii se simt mai apropiați de ea. „Cred că un avantaj important este că sunt apropiată de vârsta elevilor. Rezonez mai ușor cu ei. Am avut clase cu copii cu CES și părinți sceptici. Însă empatia e cheia – înainte de metode, în învățământ trebuie să știi să-i înțelegi pe copii ca oameni, nu doar ca elevi”, a mărturisit sibianca.

Proiectul de suflet: lupta împotriva abandonului școlar

Printre cele mai importante proiecte implementate se numără un program amplu pentru reducerea abandonului școlar, finanțat prin PNRR. „Cred că cea mai importantă realizare a fost implementarea proiectului de reducere a abandonului școlar. Am digitalizat instituția, am format cadrele didactice și am înființat un laborator multimedia, cu ochelari VR și platforme educaționale. Am organizat ore remediale cu elevii aflați în risc de abandon școlar”, a spus Cătălina Dumitrean.

La nivelul unității de bază – Școala Gimnazială „Ioan Slavici” – nu sunt înregistrate cazuri de abandon școlar. Totuși, în structura Școala nr. 11 din cartierul Gușterița, provocările continuă.

„Acolo ne-am confruntat cu adevărate provocări. De multe ori, eu și colega mea ne-am dus efectiv pe dealul Gușteriței să aducem copiii la școală ca să poată primi calificative. Am pus accent pe alfabetizare și pe deprinderile de bază: să știe să scrie și să calculeze”, mărturisește directoarea.

Progresele sunt evidente. De doi ani, elevii din această structură participă la Evaluarea Națională – chiar dacă unii obțin note mici, reușesc să finalizeze ciclul gimnazial și să aplice la școli profesionale.

Pasiune pentru muzică

Pe lângă cariera din educație, Cătălina este și interpretă de muzică ușoară și predă tehnică vocală la Palatul Copiilor din Sibiu. „Am fost elevă la Palatul Copiilor, iar acum predau acolo. Nu am considerat niciodată aceste cursuri un job – sunt o sursă de relaxare. Am participat la festivaluri, cum ar fi Hermannstadt Fest sau cel de la Buzău, coordonat de Mihaela Rujeanu. Acum cânt mai mult ca hobby”, a povestit aceasta.