două piese grele lipsesc la fc hermannstadt! măldărășanu merge “șchiop” la petrolul / video

FC Hermannstadt caută sâmbătă seara de la ora 21.30 primul succes din acest sezon, la Ploiești, în disputa cu Petrolul, din etapa a 6-a a Superligii.

După cinci runde, prahovenii sunt pe 11, cu cinci puncte. Fără vreo victorie în sezonul actual sibienii ocupă locul 14, cu numai trei puncte. Din 2021 încoace, cele două trupe s-au duelat de 12 ori. Nu mai puțin de șase egaluri s-au consemnat între cele două trupe, cu un raport de 4-2 la victorii în favoarea lui FC Hermannstadt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Va fi un meci special pentru ploieșteanul Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt, care revine acasă. Petrolul a pierdut fiecare din ultimele patru meciuri de acasă, astfel că sibienii pot da lovitura.

”Petrolul vine după un egal contra celor de la U Cluj, făcând o repriză a doua bună. Sunt foarte bine organizați, aglomerează foarte mult spațiile din zona centrală și sunt reactivi pe tranziție pozitivă având și jucători cu experiență care pot pune în fiecare moment poarta adversă în pericol. Noi trebuie să ne facem jocul, dacă vom juca ca la Craiova, vom pune probleme tuturor echipelor. Din punct de vedere al spațiilor, contra Petrolului vor fi mai restrânse și va trebui să fim mult mai concentrați, să nu pierdem mingea foarte des, pentru că asta se răsfrânge asupra lucidității în fața porții. Trebuie să fim concentrați în fața porții. E bine că avem ocazii, ajungem acolo, însă deocamdată suferim la număr de puncte” a sintetizat Marius Măldărășanu.

Tehnicianul a încercat să ridice moralul echipei sale, afectat de nedreptatea din finalul jocului de la Craiova, când lui Chițu nu i s-a validat un gol valabil.

”Normal că am încercat să le ridic moralul după acest meci, pentru că erau foarte frustrați, ce să le mai spui când o bagi în poartă și o scoate altcineva? Adică un punct era important, dar până la urmă pozitiv este este jocul. Băieții au trecut peste, trebuie să fim mai puternici. Până la urmă, punctele în clasament sau locul nu reflectă jocul. Eu pun accent pe joc, dar, în fotbalul cele mai importante sunt punctele. Nu trebuie să ne pierdem încrederea, pentru că vor veni punctele după muncă, dar avem nevoie și de puțină șansă. Jocul ne dă încredere și face ca lumea să se gândească că vom urca în clasament la un moment dat. E adevărat, trebuie să câștigi pe teren puncte. Victoriile vor face diferența, dar norocul nu se antrenează. Însă știți că am spus-o tot timpul, lucrurile astea se întorc mai devreme sau mai târziu, așa s-a întâmplat și în trecut. Au fost momente în care am avut șansă, după care am avut neșansa și am și primit goluri pe final de jocuri, am și marcat golul pe final de jocuri. Trebuie să rămânem încrezători și pozitivi, pentru că avem multe etape în față” a mai subliniat antrenorul lui FC Hermannstadt.

Nu vor face parte din lotul care merge la Ploiești fundașul Karo, care se reface încă după probleme la spate, dar nici Jair, care încă așteaptă permisul de ședere. Brazilianul nu este încă pus la punct nici cu pregătirea fizică.

Comisia Centrală de Arbitri a delegat o brigadă condusă la centru de Marian Barbu (Brașov), ajutat la linii de George Neacșu (Câmpulung Muscel) și Laszlo Imre Bucși (Sf. Ghorghe).

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Ivanov, Albu – Buș, Neguț.