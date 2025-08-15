două piese grele lipsesc la fc hermannstadt! măldărășanu merge “șchiop” la petrolul / video
Credit foto: VLAD BEREHOLSCHI / imago sportfotodienst / Profimedia

FC Hermannstadt caută sâmbătă seara de la ora 21.30 primul succes din acest sezon, la Ploiești, în disputa cu Petrolul, din etapa a 6-a a Superligii. 

După cinci runde, prahovenii sunt pe 11, cu cinci puncte. Fără vreo victorie în sezonul actual sibienii ocupă locul 14, cu numai trei puncte.  Din 2021 încoace, cele două trupe s-au duelat de 12 ori. Nu mai puțin de șase egaluri s-au consemnat între cele două trupe, cu un raport de 4-2 la victorii în favoarea lui FC Hermannstadt.

