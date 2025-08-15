Fostul preÈedinte Klaus Iohannis a primit recent o somaÈie de platÄ din partea AgenÈiei NaÈionale de Administrare FiscalÄ (ANAF), prin care este obligat sÄ achite aproape un milion de euro. Suma reprezintÄ chirii încasate timp de 17 ani pentru imobilul din Sibiu pierdut definitiv în instanÈÄ de fostul cuplu prezidenÈial.
Casa în cauzÄ fusese obÈinutÄ de Klaus Iohannis Èi soÈia sa printr-o moÈtenire care, ulterior, a fost declaratÄ ilegalÄ de instanÈe. Procesul s-a încheiat în urmÄ cu aproximativ trei ani, însÄ Fiscul nu a solicitat imediat desfiinÈarea certificatului de moÈtenitor declarat ilegal. Cererea depusÄ la acel moment a fost respinsÄ din cauza întârzierii, scrie Digi24.
În prezent, ANAF a demarat o acÈiune separatÄ, iar somaÈia de platÄ include dobânzi Èi penalitÄÈi, ceea ce ridicÄ suma totalÄ la aproape 1.000.000 de euro. Conform legislaÈiei, dupÄ primirea somaÈiei, Klaus Iohannis are 15 zile pentru a achita datoria, pentru a evita executarea silitÄ.
Este important de menÈionat cÄ înainte de pierderea definitivÄ a imobilului, Klaus Iohannis declara public cÄ va restitui imediat sumele în cazul unei decizii finale în instanÈÄ.
AceastÄ situaÈie vine dupÄ mai bine de un deceniu Èi jumÄtate în care fostul cuplu prezidenÈial a încasat chirii pentru un imobil care, ulterior, a fost retrocedat altor proprietari conform hotÄrârilor judecÄtoreÈti.
