Fostul preÈedinte Klaus Iohannis a primit recent o somaÈie de platÄ din partea AgenÈiei NaÈionale de Administrare FiscalÄ (ANAF), prin care este obligat sÄ achite aproape un milion de euro. Suma reprezintÄ chirii încasate timp de 17 ani pentru imobilul din Sibiu pierdut definitiv în instanÈÄ de fostul cuplu prezidenÈial.

Casa în cauzÄ fusese obÈinutÄ de Klaus Iohannis Èi soÈia sa printr-o moÈtenire care, ulterior, a fost declaratÄ ilegalÄ de instanÈe. Procesul s-a încheiat în urmÄ cu aproximativ trei ani, însÄ Fiscul nu a solicitat imediat desfiinÈarea certificatului de moÈtenitor declarat ilegal. Cererea depusÄ la acel moment a fost respinsÄ din cauza întârzierii, scrie Digi24.

În prezent, ANAF a demarat o acÈiune separatÄ, iar somaÈia de platÄ include dobânzi Èi penalitÄÈi, ceea ce ridicÄ suma totalÄ la aproape 1.000.000 de euro. Conform legislaÈiei, dupÄ primirea somaÈiei, Klaus Iohannis are 15 zile pentru a achita datoria, pentru a evita executarea silitÄ.

Este important de menÈionat cÄ înainte de pierderea definitivÄ a imobilului, Klaus Iohannis declara public cÄ va restitui imediat sumele în cazul unei decizii finale în instanÈÄ.

AceastÄ situaÈie vine dupÄ mai bine de un deceniu Èi jumÄtate în care fostul cuplu prezidenÈial a încasat chirii pentru un imobil care, ulterior, a fost retrocedat altor proprietari conform hotÄrârilor judecÄtoreÈti.