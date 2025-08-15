pericol de explozie. incendiu puternic la un depozit aflat lângă o benzinărie

Un incendiu violent a izbucnit vineri la un depozit situat pe strada Trei Fântâni din municipiul Iași, în apropierea unei benzinării.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert avertizând locuitorii asupra degajărilor masive de fum și recomandându-le să evite zona, să închidă ferestrele și să oprească instalațiile de ventilație, scrie Digi24.ro.

La fața locului intervin opt autospeciale de stingere, două autospeciale pentru salvare la înălțime, echipajul CBRN, o autospecială cu roboți pentru intervenții și un echipaj medical. În total, peste 50 de pompieri și doi ofițeri acționează pentru localizarea focului și protejarea altor două hale aflate în imediata apropiere.

Traficul în zonă este îngreunat, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită. Din primele informații, nu au fost raportate victime.