restricții pentru tir-uri pe valea oltului tot weekend-ul de sfânta maria

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu informează participanții la trafic că, în perioada 15 – 17 august 2025, circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă pe tronsonul DN7 – Valea Oltului, pentru a fluidiza traficul și a crește siguranța rutieră în minivacanța de Sfânta Maria.

Programul restricțiilor este următorul:

15 august (vineri): 06:00 – 22:00

16 august (sâmbătă): 06:00 – 22:00

17 august (duminică): 06:00 – 22:00

Conducătorii auto sunt atenționați că nerespectarea restricțiilor, a semnalizării rutiere sau a indicațiilor polițiștilor rutieri poate atrage sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi, suspendarea dreptului de a conduce sau reținerea certificatului de înmatriculare, în funcție de gravitatea abaterii.