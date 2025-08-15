ro-alert pe valea avrigului: urs văzut în zonă

Urs semnalat în zona Valea Avrigului – locuitorii au primit mesaj RO-Alert.

În urmă cu puțin timp, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs în zona Valea Avrigului, din apropierea municipiului Avrig.

La fața locului se deplasează un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență și a preveni producerea unor incidente.

Autoritățile au transmis un mesaj de avertizare RO-Alert pentru locuitorii din zonă, recomandându-le să evite deplasările în perimetrul indicat, să nu încerce să se apropie de animal și să sune imediat la 112 dacă observă ursul.