sibiul e scena celei mai mari capturi de droguri a anului: 66 de kilograme de cocaină într-o rulotă / video

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost descoperite într-o autorulotă oprită în județul Sibiu, informează Poliția Română.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracțională a unor persoane care transportau droguri de mare risc cu autorulote, către țări din Europa de Vest, folosind ruta balcanică prin România.

Autorulota, în care se aflau doi cetățeni sârbi, un bărbat de 37 de ani și o femeie de 46 de ani, a fost descoperită cu 264 de pachete de cocaină ascunse sub somiera patului. De asemenea, au fost confiscate sume de bani în euro și dolari, precum și patru telefoane mobile.

Rulota ar fi trecut granița Bulgaria-România prin punctul Giurgiu. Pe 13 august, cei doi au fost reținuți, iar pe 14 august Tribunalul București a dispus arestarea preventivă. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din Giurgiu și al Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea – Deva.