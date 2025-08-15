tradiții, obiceiuri și superstiții de sfânta maria mare

Pe 15 august, creștinii ortodocși prăznuiesc Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale anului, cunoscută în calendarul bisericesc drept Adormirea Maicii Domnului.

Sărbătoarea amintește de trecerea Fecioarei Maria din viața pământească la cea cerească și are rădăcini în secolul al VI-lea. Este considerată de teologi un simbol al speranței în învierea tuturor credincioșilor.

Postul Sfintei Marii Mari

În Biserica Ortodoxă, sărbătoarea din 15 august este precedată de Postul Adormirii Maicii Domnului, ținut între 1 și 14 august. Această perioadă de rugăciune și post are rânduieli asemănătoare cu Postul Mare.

Semnificație și tradiție

Potrivit tradiției, Maica Domnului, simțindu-și sfârșitul aproape, i-a chemat pe apostoli să-i fie alături. După adormirea sa, trupul i-a fost așezat într-un mormânt de lângă Grădina Ghetsimani. Trei zile mai târziu, mormântul a fost găsit gol, Maica Domnului fiind ridicată cu trupul la cer de Fiul său, Iisus Hristos, scrie Digi24.ro

Obiceiuri și superstiții

În ajunul sărbătorii, în multe biserici și mănăstiri se cântă Prohodul Maicii Domnului. În ziua de 15 august, credincioșii merg la biserică, aprind lumânări și dau de pomană alimente în memoria celor adormiți. Se aduc la sfințit fructe de toamnă, precum struguri și prune.

Femeile însărcinate se roagă pentru o sarcină ușoară și un copil sănătos, iar tinerele care doresc să se căsătorească folosesc apă cu busuioc pentru a șterge icoana Maicii Domnului. Tradiția spune că nu este bine să te tunzi sau să te scalzi în ape curgătoare în această zi.

Sărbătoare și pe mare – Ziua Marinei Române

Pe 15 august este sărbătorită și Ziua Marinei Române, Maica Domnului fiind considerată ocrotitoarea marinarilor. În porturile de la Marea Neagră și în mai multe orașe din țară au loc parade navale și ceremonii militare.