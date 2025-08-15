trafic îngreunat pe valea oltului și transfăgărășan / foto

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu informează conducătorii auto că în perioada 15 – 17 august se estimează valori ridicate de trafic pe mai multe artere rutiere importante din județ, din cauza afluxului crescut de turiști specific sezonului estival. Aceștia aleg aceste trasee pentru recreere, excursii montane, deplasări către destinații de vacanță sau revenirea spre casă.

Zonele cele mai afectate de aglomerație sunt:

DN 7C – Transfăgărășan ;

DN 7 – Valea Oltului ;

DN 1 – tronsonul Sibiu-Brașov.

Polițiștii rutieri recomandă participanților la trafic să circule preventiv și să respecte indicațiile agenților aflați în teren. În special, șoferii trebuie să:

păstreze o distanță de siguranță față de vehiculul din față;

evite manevrele riscante, schimbările bruște de bandă sau depășirile neregulamentare;

adapteze viteza la condițiile de drum, trafic și vizibilitate;

evite opririle sau staționările neregulamentare, mai ales pe segmentele montane sau cu o singură bandă pe sens;

plece la drum cu suficient combustibil, apă și trusă de prim ajutor complet echipată.

Recomandările autorităților sunt menite să prevină accidentele și blocajele în trafic, asigurând un parcurs mai sigur pentru toți participanții.