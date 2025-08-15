weekend de „foc” la sibiu: codul galben de caniculă, prelungit

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod galben și portocaliu pentru mai multe regiuni din țară, pe fondul unui val de căldură care se va menține în următoarele zile.

Vineri, 15 august 2025 – COD GALBEN

Conform primului mesaj al ANM, valul de căldură va afecta Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul, centrul și sudul Munteniei. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar canicula va genera un disconfort termic accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în sud și sud-est. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind în vestul și sud-vestul țării.

Sâmbătă, 16 august 2025 – COD PORTOCALIU și COD GALBEN

Pentru ziua de sâmbătă, ANM a emis două avertizări distincte:

COD PORTOCALIU pentru județele Bihor, Arad și Timiș, unde canicula se va intensifica semnificativ. Disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge între 37 și 38 de grade Celsius, iar autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orar 12:00 – 21:00.

COD GALBEN pentru Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei. Canicula va persista, cu temperaturi maxime între 33 și 37 de grade și disconfort termic ridicat.

Meteorologii avertizează că evoluția fenomenelor poate determina actualizări ale avertizărilor, inclusiv emiterea unor alerte de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Recomandări pentru populație: