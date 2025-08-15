weekend istoric pe valea hârtibaciului: locomotiva cu abur din 1877 își ia rămas-bun

Ultimele curse cu locomotiva istorică Manning Wardle 1877 pe Valea Hârtibaciului

În acest weekend, gara Cornățel devine punctul de atracție pentru iubitorii de istorie feroviară și peisaje pitorești. Locomotiva cu abur englezească Manning Wardle 1877, care a fermecat publicul timp de doi ani pe Valea Hârtibaciului, va efectua ultimele sale curse înainte de a se întoarce în Marea Britanie.

Organizatorii anunță un program ușor modificat din cauza caniculei, astfel că trenurile vor pleca din gara Cornățel sâmbătă și duminică la orele 10:00, 12:30 și 17:30.

Având în vedere că este perioada concediilor și se așteaptă un număr mare de pasageri, cei interesați sunt sfătuiți să își rezerve biletele online, pentru a avea garantat un loc în tren.