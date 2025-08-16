accident grav în sibiu: o mașină a dat peste o motocicletă, o adolescentă la spital / foto video

Accident rutier pe Calea Gușteriței, în municipiul Sibiu. Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină după ce un autoturism și o motocicletă s-au ciocnit violent, iar o tânără de 18 ani a fost rănită.
Potrivit primelor verificări, în timp ce conducea un autoturism pe strada Iacob Bologa, o sibiancă în vârstă de 54 de ani ar fi pătruns pe Calea Gușteriței fără a acorda prioritate de trecere.
În acel moment, a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un tânăr de 19 ani, din Ocna Sibiului, aflat într-o depășire.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
În urma impactului, o sibiancă în vârstă de 18 ani, pasageră pe motocicletă, a suferit traumatisme la coloana vertebrală, contuzii și excoriații. Ea a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportată la spital de echipajele SAJ Sibiu.
O altă persoană implicată a refuzat transportul la spital.
Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului și pentru aplicarea măsurilor legale
