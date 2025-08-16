accident groaznic: un copil de 2 ani a murit călcat de mașină, în centrul sibiului

Un accident groaznic a avut loc vineri noaptea, pe strada Timotei Popovici. Un copil de 2 ani a ajuns pe partea carosabilă și a fost lovit mortal de o mașină. Potrivit surselor Ora de Sibiu, ar fi fost vorba de o mașină Uber.

Polițiștii sibieni informează că în cursul nopții trecute, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că pe strada Timotei Popovici, din municipiul Sibiu, s-a produs un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu, care au stabilit faptul că un bărbat de 31 de ani, din Sibiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Timotei Popovici, ar fi surprins și accidentat un băiețel de 2 ani, din municipiul Sibiu, care ar fi pătruns pe partea carosabilă în calitate de pieton.

În urma accidentului, băiețelului i-au fost aplicate manevre de resuscitare de către echipajele medicale sosite la fața locului însă, din nefericire, nu a răspuns la manevre, fiind declarat decedat.

VEZI ȘI: Alertă în centrul Sibiului: pericol de prăbușire pe Mitropoliei, zeci de mașini blocate / video foto

Conducătorul auto, posesor de permis de conducere, a fost testat cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Resucitat mai bine de o oră

Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, a anunțat că mai multe echipaje au intervenit la accidentul produs în Sibiu pe strada Timotei Popovici.

La fața locului au intervenit de urgență două echipaje medicale de tip B, care au început manevrele de resuscitare ale băiețelului. În scurt timp, sprijinul a fost întărit și de un echipaj cu medic, care s-a alăturat intervenției.

Eforturile cadrelor medicale au durat aproape o oră, timp în care s-au încercat toate procedurile pentru a-l readuce la viață pe copil. ”Din păcate, în ciuda intervenției susținute, micuțul nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat”, transmit cei de la SAJ Sibiu.