acs mediaș, atac dur către transgaz: “este absurd felul cum suntem tratați”

Compania Transgaz a respins zecile de solicitări de a folosi Stadionul ”Gaz Metan” care au fost făcute de clubul ACS Mediaș în ultimii trei ani, iar echipa de Liga 3 și cei 420 de copii rămân să se antreneze și să joace în condiții modeste, pe terenul ”8 Mai”.

Companiile Romgaz și Transgaz s-au îndepărtat de fotbalul medieșean după 77 de ani în care l-au susținut financiar. Președintele lui ACS Mediaș 2022 spune că Transgaz a transformat sala de mese a Stadionului Gaz Metan în birouri ale angajaților, care în pauze fumează pe pista de atletism. În acest timp, echipa de Liga 3 și cei 420 de copii și juniori nu pot avea acces pe Stadionul ”Gaz Metan”, a cărui primă destinație ar trebui să fie fotbalul.

”Timp de 77 de ani, Romgaz și Transgaz au susținut activitatea fotbalistică din Mediaș, dar vă spun sincer, în ultimii ani s-a implicat politicul și cele două companii și-au numit președinți ai clubului Gaz Metan. Nu au mai fost oameni din oraș în structura clubului și în 2022 s-a ajuns la falimentul lui Gaz Metan. Din sala de mese a fotbaliștilor s-au făcut birouri ale angajaților Transgaz, destinația stadionului este pentru fotbal, am încercat tot ce este posibil, dar directorul Sterian este de neclintit, nici nu m-a primit vreodată la o discuție față în față, suntem legați la mâni, nu avem ce face. În mod normal, în 2026 se termină contractul, dar Transgaz a făcut niște investiții la stadion, nu știu cum se vor finaliza aceste lucruri” a declarat Ionuț Buzean la Sport Total FM.

Ion Sterian conduce Transgaz din 2017 și a fost reconfirmat în funcția de director general, prin votul Consiliului de Administrație, cu un mandat valabil până în 2029. În ultima sa declarație de avere, Sterian încasa 31.000 de euro/lună și conform organigramei avea cinci secretare, nouă consilieri, un specialist în PR și șapte șoferi. Transgaz este controlată de statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, care deţine 58,5% din acţiuni.

Conducătorul clubului ACS Mediaș 2022 reamintește public că cei 420 de copii legitimați la club dar și echipa de Liga 3 nu pot folosi Stadionul Gaz Metan, care stă închis de 3 ani. O portiță se deschide abia anul viitor, când expiră contractul de închiriere dintre Transgaz și Primăria Mediaș.

”Avem finanțare solidă din partea Primăriei, în rest doar structuri private. Văd că se sistează o grămadă de proiecte la nivel național, iar la Mediaș avem un stadion funcțional care, din păcate, de trei ani de zile este închis și nu îl poate folosi nimeni. Este un paradox, pentru că Statul și companiile de Stat ar trebui să susțină toate activitățile. La Mediaș, Stadionul Gaz-Metan este administrat de o companie de Stat, mai exact de Transgaz, care are un contract de închiriere cu Primăria pe 10 ani, contract care ar urma să se încheie anul următor. De trei ani de zile de când noi am început proiectul, stadionul stă închis, nu are nimeni acces pe el, deci nu joacă o altă echipă. Noi ne antrenăm cu cei 420 de copii în vecinătatea imediată a stadionului, pe 8 Mai, ei se schimbă în tribune, avem condiții minime pentru o echipă de Liga 3-a. Avem sute de solicitări făcute pentru Stadionul Gaz Metan doar pentru jocurile de acasă, costurile sunt 8.000 de euro pentru 2 ore. Avem suporteri la Liga 3, de multe ori închidem poarta pe 8 Mai, că nu ne mai permite Jandarmeria, fanii stau cățărați pe garduri. Mi se pare absurd felul cum suntem tratați de această companie Transgaz” a mai spus Ionuț Buzean la Sport Total FM.

Echipa ACS Mediaș va lua startul pentru al treilea an consecutiv la Liga 3, fără a avea perspective reale de promovare.