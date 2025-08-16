cabana din cisnădioara făcută scrum. cauza incendiului

Pompierii au reușit să stingă incendiul de la cabană și Cisnădioara după mai bine de trei ore de luptă cu flăcările. Cauza incendiului ar fi fost foc deschis în stații închise.

După mai bine de trei ore de luptă cu flăcările, pompierii au lichidat incendiul care a distrus în totalitate o cabană de aproximativ 100 mp.

Din fericire nu au existat victime și s-a reușit salvarea unei cabane învecinate.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost foc deschis în spații închise, potrivit ISU Sibiu.

