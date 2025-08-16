csc șelimbăr a condus la târgoviște, dar a plecat cu “buza umflată”

CSC Șelimbăr a pierdut sâmbătă la Târgoviște, 1-3 cu Chindia și rămâne fără punct în startul sezonului regular din Liga 2.

Fără punct după două etape, echipa lui Eugen Beza a încercat să spargă gheața la Târgoviște, cu Chindia, o altă echipă aflată ân suferință.

Șelimbăr a deschis scorul în minutul 11, când Șerban execută cu boltă o lovitură liberă de la 22 de metri, mingea se duce sub transversală și portarul Chindiei este suprins.

Chindia a egalat în minutul 29 prin D. Florea, cu un șut cu efect din 10 metri din unghi închis, dintr-o poziție suspectă de ofsaid.

Târgoviște trece în avantaj în minutul 37, după un corner, mingea ajunge la B. Petre, care șutează de la 18 metri, portarul sibian Măluțan fiind mascat.

După pauză, Hofman face 3-1 pentru gazde în minutul 52, cu un șut plasat din 8 metri, după o acțiune a lui Pesic.

Cu o echipă foarte tânără, CSC Șelimbăr suferă în startul acestui sezon de Liga 2, în care nu a reușit niciun punct din 3 etape și a fost eliminată și din Cupa României.

”Călăreții roșii” sunt pe locul 20 din 22 de echipe și se anunță din nou un sezon în care vor fi implicați în lupta pentru evitarea retrogradării.

Vineri, de la ora 17.00, CSC Șelimbăr va juca la Cisnădie cu Sepsi Sf. Gheorghe, una din favoritele la promovarea în primul eșalon.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Buzan, Giafer, Natea, Șerban – Boboc (Cotogoi 67′), Al. Luca – Lenghel (Dancu 56′), Ntim, Bucuroiu – Jurj. Antrenor: Eugen Beza