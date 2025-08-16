csu sibiu a anunțat prețurile la abonamentele pentru sezonul viitor

Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a anunțat public prețurile și programul în care vor putea fi achiziționate noile abonamente pentru jocurile din Sala Transilvania din sezonul 2025/26.

Începând de luni, 18 august și până la 27 august, abonații vechi își vor putea achiziționa un nou tichet la prețul de 290 de lei în sectoarele A-B, sau vor plăti 390 de lei pentru în sectoarele C-D. Începând de miercuri, 28 august, vor putea fi cumpărate la liber și celelalte șapte categorii de abonamente.