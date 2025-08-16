csu sibiu a anunțat prețurile la abonamentele pentru sezonul viitor

Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a anunțat public prețurile și programul în care vor putea fi achiziționate noile abonamente pentru jocurile din Sala Transilvania din sezonul 2025/26.
Începând de luni, 18 august și până la 27 august, abonații vechi își vor putea achiziționa un nou tichet la prețul de 290 de lei în sectoarele A-B, sau vor plăti 390 de lei pentru în sectoarele C-D. Începând de miercuri, 28 august, vor putea fi cumpărate la liber și celelalte șapte categorii de abonamente.
Cel mai ieftin pachet va fi la prețul de 250 de lei, exclusiv în sectoarele A-B, destinat studenților și pensionarilor. Mai departe, un fan al lui CSU va trebui să achite 340 de lei pentru sectoarele A și B sau 440 de lei pentru sectoarele C și D.
Totodată, costul unui abonament pentru doi adulți ajunge la 590 de lei într-unul dintre sectoarele A-B sau 790 de lei într-o zonă mai apropiată de parchet. Pentru un adult și un copil, cel mai mic preț va fi de 415 lei, dar poate ajunge și la 515 lei. În privința unui abonament pentru un adult și doi copii, costul va fi cu 100 de lei mai mare pentru fiecare sector.
Penultima categorie, asemănătoare cu cea menționată anterior, prevede că doi adulți și un copil vor plăti 690 sau 890 de lei, pentru a avea acces la toate meciurile echipei CSU Sibiu. Nu în ultimul rând, ultimul tip de abonament tip familie, doi adulți plus doi copii, se poate achiziționa cu 790 de lei în sectoarele A-B, respectiv 990 de lei în C-D.
Gruparea de pe malul Cibinului s-a reunit pe 15 august, cînd a fost primul antrenament oficial al verii.
