fc hermannstadt, campioana remizelor. egal și cu petrolul / video

FC Hermannstadt a remizat sâmbătă la Ploiești, 1-1 cu Petrolul și rămâne fără victorie după șase etape din Superliga.

Sibienii au început bine la Ploiești, au controlat primele 30 de minute, apoi Petrolul a echilibrat jocul. După 10 minute, Chițu scapă singur din flancul drept, dar atacantul sibienilor trage puțin alături de poarta gazdelor.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Neguț scapă singur spre poartă în minutul 33, portarul Petrolului intervine excelent, apoi tușierul rdică fanionul, semnă că vârful Sibiului a plecat din ofsaid. Imediat e panică la poarta lui FC Hermannstadt, dar Jyry trage într-un coleg. Înainte de pauză, Ivanov este înlocuit după o lovitură la coaste și pe teren intră Kujabi.

Petrolul începe mai inspirat, portarul sibienilor, Căbuz face penalty în minutul 49 la Doumtsios, iar Grozav transformă cu un șut în forță. Căbuz a fost pe minge, a șters-o cu vârful mănușilor, dar nu a putut împiedica deschiderea scorului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

FC Hermannstadt iese decisă la atac, Ciubotaru trage cu boltă din unghi, puțin pe lângă poarta prahovenilor. Apoi, sibienii reclamă un henț în careul gazdelor, VAR-ul validează însă decizia centralului, pentru că fundașul gazdelor avea mâna aproape lipită de corp. Faza este însă una extrem de discutabilă și va naște din nou controverse în analizele tv.

Din minutul 65, Sibiul renunță la sistemul cu cinci fundași, pe gazon apar și Vuc și Oroian. FC Hermannstadt pune presiune la poarta gazdelor. Măldărășanu trage ultimele gloanțe din minutul 75, când intră Biceanu și Buș.

Oroian centrează din 25 de metri, portarul scoate de sub transversală. Golul sibienilor vine meritat, în minutul 82, când balaure pasează decisiv, Buș preia bine în careu dintre doi fundași, pivotează și șutează imparabil pentru 1-1. Un gol superb, de atacant veritabil.

Spre final, după un corner, Selimovic a reluat slab cu capul, din 6 metri. În prelungiri, Căbuz intrevine la lovitura cu capul a lui Papp. Antwi își bate joc de o contră în superioritate și se termină 1-1.

FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă(Oroian 65), I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru (Vuc ) – Balaure, Ivanov (Kujabi 44), Albu (Biceanu 75) – Chițu (Buș 75), Neguț. Antrenor: Marius Măldărășanu.