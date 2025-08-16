imagini cu dezastrul de la cisnădioara. o cabană a ars ca un rug / video

Pompierii sibieni au intervenit vineri după-amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană din localitatea Cisnădioara. Din păcate, cabana a ars în totalitate.
Două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Cisnădie au contribuit la stingerea incendiului. Totul a pornit de la un foc aprins într-un loc închis, care a dus la dezastru.
Potrivit ISU Sibiu, pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de trei ore, însă cabana a ars în întregime.
