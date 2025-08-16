intervenție salvamont în munții făgăraș: bărbat lovit la cap de o stâncă

Salvamontiștii argeșeni intervin sâmbătă după-amiază în Munții Făgăraș, în zona Vârfului Lespezi, după ce un bărbat a fost lovit la cap de o piatră desprinsă de pe versant.

Un bărbat are nevoie de ajutorul salvamontiștilor după ce o piatră la lovit la cap. „Bărbat lovit la cap de căderea unei pietre, pe coborârea din Vârful Lespezi spre Șeuța Lespezilor. Acționează salvatorii montani din patrula de serviciu, împreună cu colegi alertați de acasă. Sperăm să beneficiem de suport aerian din partea unui elicopter SMURD”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

Intervenția are loc într-o zonă dificilă, iar salvatorii speră ca victima să poată fi preluată rapid și transportată la spital cu ajutorul elicopterului SMURD.