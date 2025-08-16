jaf de 2 milioane de dolari: bijuterii și ceasuri rolex furate în doar 90 de secunde / video

Un jaf ca în filme a avut loc joi, în plină zi, la un magazin de bijuterii din West Seattle. Patru hoți mascați au intrat cu forța în incintă și au reușit să plece cu un prăpăd de aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux și bijuterii din aur.

Potrivit poliției și relatărilor ABC News, hoții au spart ușa de sticlă a magazinului cu ciocane și au golit șase vitrine în mai puțin de un minut și jumătate. Printre bunurile furate se aflau ceasuri Rolex evaluate la circa 750.000 de dolari și un colier cu smarald în valoare de 125.000 de dolari.

În timpul jafului, unul dintre atacatori a amenințat angajații cu spray lacrimogen pentru urși și cu un pistol cu electroșocuri. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

„Suntem foarte zguduiți ca echipă. Magazinul va rămâne închis o perioadă”, a declarat Josh Menashe, vicepreședintele afacerii de familie care deține bijuteria.

Polițiștii au ajuns rapid la fața locului, dar suspecții reușiseră deja să fugă cu o mașină, scăpând de filtrele organizate imediat în zonă.