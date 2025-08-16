mii de pelerini la mănăstirea brâncoveanu pentru proclamarea canonizării sfântului serafim / foto video live

Manifestările dedicate Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au început, luni, la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov. Punctul culminant este astăzi, sâmbătă, 16 august, când are loc proclamarea locală a canonizării sale.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Sâmbătă dimineață, moaștele Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător au fost purtate în procesiune și așezate spre cinstire într-un baldachin din curtea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, potrivit Basilica.ro.

După slujba liturghiei are loc proclamarea locală a canonizării sale, decisă anul trecut de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cu acest prilej, așezământul monahal a organizat o suită de manifestări culturale și religioase desfășurate pe tot parcursul săptămânii. Evenimentele se încheie duminică seară cu proiecția a filmului documentar „Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus”.

Programul detaliat al manifestărilor se găsește aici.

Cu o zi înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, mulţimi de pelerini au participat la hramul mănăstirii de la poalele Munţilor Făgăraş. Sfânta Liturghie din ziua de hram a fost săvârşită la altarul din pădure de un sobor format din trei ierarhi, preoţi şi diaconi, potrivit Mitropoliei Ardealului.

An de an, mulţimi de pelerini sosesc la Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, în ziua de prăznuire a Adormirii Maicii Domnului, pentru a participa la hramul aşezământului monahal. Anul acesta, sărbătoarea hramului este marcată de manifestările duhovniceşti şi culturale organizate cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător, fost stareţ al mănăstirii făgărăşene.

Programul din ziua hramului a început cu slujba de sfinţire a apei, săvârşită la fântânta din incinta mănăstirii de un sobor din care au făcut parte Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Preasfinţitul Părinte Ilarion, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, arhim. Calinic Teslevici, eclesiarhul Catedralei mitropolitane din Sibiu, protos. Calist Magyar, stareţul Mănăstirii „Brâncoveanu”, arhim. Atanasie Roman, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida – vicar mitropolitan, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. Bogdan Fluieraș, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, membri ai administraţiei eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, ieromonahi, protopopi, preoţi şi diaconi.

După slujba de sfinţire a apei a urmat Sfânta Liturghie la altarul din pădure. Au fost prezenţi, alături de mulţimile de pelerini şi credincioşi, preşedintele României, domnul Nicuşor Dan, împreună cu familia, autorităţi centrale, judeţene şi locale, precum şi numeroşi oaspeţi.