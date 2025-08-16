nici vorbă de armistițiu în ucraina după întâlnirea trump - putin din alaska

Donald Trump și Vladimir Putin au apărut împreună la microfoane după aproape trei ore de discuții la Joint Base Elmendorf–Richardson și au descris negocierile drept „constructive” și „foarte productive”, dar fără un anunț privind un armistițiu în Ucraina. Putin a vorbit despre o atmosferă de „respect reciproc”, iar Trump a spus că „s-a făcut un oarecare progres”, însă „nu există acord până există un acord”. Cei doi nu au răspuns la întrebări.

VEZI cum a început întâlnirea celor doi lideri.

Ce a spus Donald Trump

Trump a numit discuțiile „foarte productive” și a afirmat că s-au identificat „mai multe puncte de convergență”, dar și „câteva chestiuni mari încă nerezolvate”. El a precizat că va vorbi cu liderii NATO și cu președintele Volodimir Zelenski și a reiterat că Statele Unite nu vor decide în locul Kievului: „Ucraina trebuie să ia deciziile cheie”. „Vreau ca violențele să se oprească rapid”, a adăugat președintele american.

Ce a spus Vladimir Putin

Putin a deschis conferința spunând că negocierile au fost „constructive” și „era demult vremea să reparăm” relația bilaterală, pe care a descris-o la un nivel minim post-Război Rece. El a susținut că „războiul nici n-ar fi început dacă Trump ar fi fost la putere în 2022” și a spus că speră ca „Kievul și capitalele europene să nu strice ceea ce s-a conturat azi”. Liderul rus a repetat că pentru „o pace durabilă” trebuie abordate preocupările de securitate ale Moscovei dar și ale Ucrainei.

Președintele Trump a încheiat conferința de presă vorbind de o eventuală nouă întâlnire, replica lui Putin fiind: “Data viitoare, la Moscova!”