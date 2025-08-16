nonagenar lovit de mașină pe strada ștefan cel mare. a murit la spital

Un sibian de 92 de ani a fost călcat de o mașină, miercuri noapte, pe strada Ștefan cel Mare. Din păcate, vârstnicul a murit la spital.

Polițiștii sibieni informează că la data de 13 august a.c. , în jurul orei 19:30, prin apel 112, polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs pe strada Ștefan cel Mare, din municipiul Sibiu.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că, în timp ce traversa strada Ștefan cel Mare, în mod neregulamentar, un sibian în vârstă de 92 de ani ar fi fost acroșat de către un autoturism condus pe aceeași stradă, de către un sibian, în vârstă de 27 de ani.

În urma accidentului pietonul a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat faptul că tânărul nu a consumat alcool înainte de a se urca la volan, iar dreptul său de a conduce este valabil.

În cursul aceleiași zile, ca urmare a vătămărilor suferite, bărbatul de 92 de ani a decedat.

În cauză, la nivelul Biroului Rutier Sibiu, se continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.