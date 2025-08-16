peste 800 de persoane la concertul direcția 5 din cisnădioara. weekend animat la pet fest / foto video

Peste 800 de persoane s-au adunat sâmbătă seară, la poalele cetății din Cisnădioara, pentru a se bucura de concertul susținut de trupa Direcția 5, în cadrul evenimentului PET FEST – un festival inedit, dedicat iubitorilor de animale și familiilor care își doresc o experiență completă, alături de prietenii necuvântători.
Atmosfera de sâmbătă de la Pet Fest a fost una relaxată, cu aer de festival veritabil: muzică live, zone de chill-out, dar și o mulțime de activități interactive pentru oameni și animale deopotrivă. Concertul Direcția 5 a fost punctul culminant al primei zile de festival, adunând sute de participanți care au cântat și dansat pe melodiile îndrăgitei trupe.
Două zile dedicate conexiunii om-animal
PET FEST, se desfășoară la Baza Cetății Cisnădioara, și oferă două zile pline de distracție și activități tematice pentru toți cei care îndrăgesc animalele. Festivalul a fost gândit ca un spațiu de întâlnire și socializare, nu doar pentru stăpâni, ci și pentru patrupedele lor, într-un cadru natural și prietenos.
Printre atracțiile principale ale festivalului s-au numărat:
- Demonstrații de dresaj canin și prezentări de rase, pentru cei pasionați de comportamentul animalelor;
- Cursuri specializate dedicate îngrijirii și antrenării animalelor de companie;
- Zone interactive pentru copii și familii, cu jocuri, ateliere și concursuri cu premii;
- Standuri cu produse dedicate animalelor, de la hrană naturală până la accesorii și jucării;
- Zone de relaxare și socializare, unde oamenii și animalele au putut petrece timp de calitate împreună.
Muzica live, vibe-ul de festival și energia comunității au transformat acest weekend într-o experiență memorabilă pentru participanții de toate vârstele.
