atmosferă electrizantă la astra rock: subcarpați a ridicat publicul în picioare – directorul muzeului astra și-a împărtășit visul pe scenă / foto video

Sute de sibieni și fani din toată țara au luat parte, sâmbătă, la unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului Astra Rock – concertul susținut de trupa Subcarpați. Muzica lor, un mix original de folclor, hip-hop și electro, a ridicat publicul în picioare și a creat o atmosferă de neuitat în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.
De la cei mai mici până la cei mari, spectatorii au fredonat împreună piesele-emblemă ale trupei. Curajoșii s-au prins în hore spontane, ținându-se de mână cu necunoscuți, într-un spirit autentic de comuniune și bucurie colectivă.
Concertul s-a încheiat cu un moment emoționant. Pe scenă a urcat directorul Muzeului Astra, Ciprian Ștefan, care a ținut să le mulțumească tuturor celor implicați în organizare și a făcut o declarație din suflet:
„Știți care e visul meu? Îmi place scena și visul meu e ca, într-o zi, o melodie învățată de la străbunicul meu, cântată cu el chiar aici, la Târgul de Țară, să răsune din nou. Cu Subcarpați am început o adevărată nebunie – un program folcloric autentic. Anul viitor vă așteaptă multe surprize, pentru că ei sunt de-ai casei și le muțumesc. Cultura contează, iar noi suntem fenomenul Astra”, a mărturisit Ciprian Ștefan.
După concert, distracția a continuat cu un afterparty energic, unde s-a dansat până târziu în noapte pe hituri rock din anii ’80 și ’90.
Astra Rock continuă și duminică
Festivalul nu se oprește aici. Duminică, pe Scena de pe Lac vor urca Mihail, Cemetery Skyline și Paradise Line. Iar la Scena din Târgul de Țară, publicul îi va putea vedea pe Phobia, Machivillian God, urmate de un nou afterparty. Vezi programul complet AICI.
