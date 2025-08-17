autostrada sibiu–pitești, șantier colosal: 900 de oameni și 150 de utilaje pe secțiunea montană / video

Pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești, secțiunea 3 Cornetu–Tigveni, se lucrează la foc continuu. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat sâmbătă că pe tronsonul montan sunt mobilizați 900 de muncitori și 150 de utilaje, iar lucrările au depășit deja 7%.

Asocierea de constructori Webuild – Tancrad are în lucru, în prezent, 9 kilometri din cei 37,4 km ai secțiunii, inclusiv zona unde se află tunelul Poiana (1,78 km).



„Se lucrează la portalurile tunelului, astfel încât în primăvara viitoare să poată fi instalată TBM-ul pentru foraj”, a explicat Pistol.

Pe șantier au fost puse deja în funcțiune două fabrici de grinzi prefabricate, la Cepari și Racovița, unde se produc cele 1.400 de grinzi necesare pentru podurile, pasajele și viaductele de pe traseu.

Construcția secțiunii 3 a autostrăzii Sibiu–Pitești este finanțată prin Programul Transport și are termen de finalizare în 2028.