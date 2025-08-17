carambol pe dn 1, în avrig. un bărbat a ajuns la spital

Un accident, care a implicat mai multe mașini a avut loc în cursul nopții de sâmbătă, în Avrig. În urma impactului, un bărbat a fost transportat la spital.



În cursul acestei nopți, în jurul orei 01:00, polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs pe DN 1, în zona localității Avrig.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Bisericii, din orașul Avrig, un localnic în vârstă de 22 de ani ar fi pătruns pe DN 1, fără a respecta semnificația indicatorului “stop”, și a acroșat un autoturism condus pe DN 1, spre Brașov, de către o sibiancă în vârstă de 28 de ani.

În urmă coliziunii, autoturismul condus de femeie s-a răsturnat și a acroșat un alt autoturism, condus pe sensul opus de mers, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din județul Iași.

În urma accidentului, un bărbat de 63 de ani, din Nou Roman, pasager în autoturismul condus de femeie, a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză, se efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

ISU Sibiu a intervenit de urgență azi-noapte în jurul orei 01:00 pe DN1 în zona localității Avrig la un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme.

La fața locului au intervenit trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SAJ.

Un bărbat de aproximativ 63 de ani, a rămas încarcerat. Acesta a fost extras de pompieri și preluat de echipajul SMURD, fiind transportat la UPU Sibiu conștient. Bărbatul a suferit un traumatism cranian și un traumatism toracic, potrivit ISU Sibiu