cei mai buni poeți-performeri ai româniei s-au duelat cu versuri la teatrul gong din sibiu

Cea de-a doua ediție a Campionatului Național de Slam Poetry a avut loc sâmbătă seara, la Teatrul Gong din Sibiu, reunind pe scenă unii dintre cei mai buni poeți-performeri din România. Organizată de Asociația Corpul Poetic, prin Sandy Stancu și Diana Duțu, competiția a adus la Sibiu finaliști calificați în urma rundelor locale din Sibiu, Cluj, Timișoara, București, precum și dintr-o sesiune online dedicată participanților din diaspora.

Cea de-a doua ediție a Campionatului Național de Slam Poetry a fost deschisă de Simona Sigartău, câștigătoarea primei ediții, care a revenit pe scenă cu un moment puternic de poezie și performance. A urmat o apariție specială din partea Dianei Duțu, co-organizatoare, care a oferit publicului un moment artistic în aceeași notă intensă.

Într-un discurs plin de emoție, Sandy Stancu a vorbit despre miza reală a evenimentului.„Anul trecut am urcat pentru prima dată pe această scenă cu emoțiile unui vis devenit realitate. Astăzi, acest vis a crescut. Slam Poetry este mai mult decât o competiție — este o întâlnire între voci, povești, emoții care, altfel, poate nu și-ar găsi locul. Căutăm mai mult decât un campion: căutăm energia de a simți că suntem împreună.”

Finala: poezie vie, transmisă direct și nefiltrat

După o rundă semifinală intensă, cinci poeți s-au calificat în finală, unde au prezentat câte două poeme. Fiecare vers a fost primit cu aplauze și pocnituri din degete, semn distinctiv al aprecierii în cultura slam poetry.

Marele premiu a fost câștigat de Thea Lungu din Târgoviște, care a impresionat prin poezie bilingvă, mesaj puternic și prezență scenică. Locul II a revenit sibianului Răzvan Omotă, iar pe locul III s-a clasat Andi David, din Satu Mare.

Invitați speciali din Europa

Evenimentul a avut și invitați internaționali: Mama Fiera, dublă campioană națională în Spania și medaliată europeană și Blitzpoesi (Marija Bliznac), campioana Norvegiei și o forță pe scena performativă din Oslo. Aceștia au adus un plus de diversitate și profesionalism, contribuind la atmosfera vibrantă și autentică a serii.

Publicul a avut parte și de o surpriză neașteptată: actorul sibian și membru al juriului, Claudiu Fălămaș, a urcat pe scenă pentru un scurt moment artistic, primit cu entuziasm de sala plină.

Pentru prima dată, evenimentul a fost cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu, iar câștigătorii au primit, pe lângă recunoașterea publicului și a juriului, trofee simbolice.