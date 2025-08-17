jucătorul lăudat de măldărășanu după remiza cu petrolul. ”e cel mai devotat”

După remiza de sâmbătă seara de la Ploiești, scor 1-1, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu este mulțumit.

FC Hermannstadt a bifat a patra remiză în cele șase etape din actualul sezon de Superligă, 1-1 cu Petrolul și rămâne fără victorie. La flash-interviuri, tehnicianul Marius Măldărășanu a apreciat reacția echipei sale din momentul în care a fost condusă pe tabelă.

”Petrolul a încercat să joace mult în spatele apărătorilor noștri, așa au venit fazele lor periculoase, asta s-a înttâmplat deși am încercat să corectăm la pauză. Am luat gol pe început de repriză, mă bucur că reacția a fost una corectă, am pus presiune, am schimbat și sistemul, golul a venit meritat. Am terminat jocul în terenul lor, am arătat că vrem să câștigăm, este doar un punct, dar se adună în clasament. Vor veni și victoriile, important e să nu pierdem. Așteptăm prima victorie, când se termină campionatul, clasamentul este corect, dacă joci fotbal. Avem reacție după goluri primite, va veni și victoria, acum e bine că nu am pierdut” a susținut Marius Măldărășanu.

Tehnicianul a apreciat execuția de la gol a lui Buș, dar a subliniat și că Balaure este la a patra pasa decisivă din acest sezon. ”Buș a intrat bine, are nevoie de goluri, toți atacanții au. El sezonul trecut a ajuns des la finalizare, însă se precipită, de data asta a reușit să o bage în poartă și ajută echipa să câștige un punct. Balaure este un fotbalist dedicat, e cel mai devotat, dă totul pe teren chiar și la antrenamente, îi lipsește și lui șansa, a avut ocazii și cu Craiova și cu U Cluj. Face ce trebuie să facă, poate susține și efortul, ajută foarte mult această echipă” a mai declarat Măldărășanu la finalul jocului de la Ploiești, scor 1-1.