nicușor dan, drumeție în munții făgăraș: a urcat cu fiul său în spate până la fosta chilie a lui arsenie boca



Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins pe cărări din Munții Făgăraș. El a participat la slujba de Sfânta Maria la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, loc asociat cu părintele Arsenie Boca.

Mai precis, oamenii care au fost să se roage la schitul de pe Valea Sâmbetei, unde se află şi fosta chilie a lui Arsenie Boca, s-au întâlnit cu președintele României. Pe traseul turistic de munte, până în Căldarea Sâmbetei la Mănăstirea Arsenie Boca, de aproximativ 7 kilometri, șeful statului și-a purtat fiul într-un rucsac special, potrivit Libertatea.

Ajuns la mănăstire, Nicușor Dan a fost întâmpinat de stareț cu pâine și sare, conform tradiției, și a salutat credincioșii prezenți la slujbă. O turistă s-a întâlnit cu președintele pe traseul din Munții Făgăraș.

„Pe cărarea spre Chilia Părintelui Arsenie Boca, în tăcerea Munților Făgăraș, am trăit o întâlnire neașteptată, dar plină de sens, alături de noi pe drum se afla și Președintele României, domnul Nicușor Dan. Un semn că atunci când pornești într-o călătorie spirituală, muntele îți scoate în cale nu doar liniștea, ci și oameni care, la rândul lor, caută”, a scris aceasta pe Facebook.

Nicușor Dan a participat și vineri, de Sfânta Maria, la slujba de la mănăstirea Sâmbăta de Sus, alături de familia sa.






