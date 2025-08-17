pompierii sibieni au purtat ștafeta prieteniei pe via transilvanica /foto

Ștafeta Prieteniei IPA – Via Transilvanica a trecut zilele acestea prin județul Sibiu, iar onoarea de a o purta le-a revenit unui grup de șase pompieri sibieni, care au preluat ștafeta la Mălâncrav și au dus-o mai departe, până la Bazna, cu „pași hotărâți și pedale puternice”.
Evenimentul este organizat de IPA Secția Română și se desfășoară între 3 și 31 august 2025, reunind alergători și bicicliști din întreaga țară. Participanții străbat zilnic porțiuni din spectaculosul traseu Via Transilvanica, într-un gest de solidaritate, prietenie și angajament față de valorile promovate de IPA.
Tricolorul semnat și transmis până la ultima bornă
Misiunea participanților este clară: să ducă Ștafeta Prieteniei și tricolorul semnat de toți până la ultima bornă a Via Transilvanica, în Drobeta Turnu Severin, pe 31 august, atunci când va fi sărbătorită Ziua IPA România.
„ Felicitări colegilor noștri pentru determinare, spirit de echipă și bucuria cu care au dus mai departe ștafeta prieteniei! Suntem onorați să facem parte din această mare familie a prieteniei și solidarității!”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.
Ștafeta va continua să parcurgă traseul Via Transilvanica, unită simbolic prin fiecare pas și pedală de cei care cred în legătura profundă dintre colegialitate, patriotism și prietenie.
