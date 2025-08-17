transport agabaritic pe mai multe drumuri naționale. trafic restricționat și în județul sibiu

În perioada 17-18 august mai multe transporturi agabaritice se vor deplasa pe drumurile naționale și autostrăzile din România, fiind impuse restricții de trafic pe traseele afectate, inclusiv în județul Sibiu.

Duminică, începând cu ora 22:00, un transport agabaritic cu o masă de 106 tone se va deplasa pe traseul: Șelimbăr – DN1 – A1 – DN 66 – DNVO66B – DN 66 – DN 65F – DEX 12 – DN 65G – DN 65 – DN 65B – A1 – DNCB – DN 6 – DN 6H – DN 6 – DN 5B – Giurgiu, potrivit Agerpres.

Transportul este efectuat cu un camion special și va fi însoțit de echipaje ale Poliției Rutiere pentru siguranța participanților la trafic.

Luni, începând cu ora 06:00, vor fi puse în mișcare 12 transporturi agabaritice pe ruta: Intersecția A1 Sibiu/DJ 106 – A1 – Boița.

Fiecare transport este format din camioane cu o lungime de 48 de metri și o masă de 116 tone. Și acestea vor fi escortate de poliție, iar șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență în zonele vizate.