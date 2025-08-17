În perioada 17-18 august mai multe transporturi agabaritice se vor deplasa pe drumurile naționale și autostrăzile din România, fiind impuse restricții de trafic pe traseele afectate, inclusiv în județul Sibiu.
Duminică, începând cu ora 22:00, un transport agabaritic cu o masă de 106 tone se va deplasa pe traseul: Șelimbăr – DN1 – A1 – DN 66 – DNVO66B – DN 66 – DN 65F – DEX 12 – DN 65G – DN 65 – DN 65B – A1 – DNCB – DN 6 – DN 6H – DN 6 – DN 5B – Giurgiu, potrivit Agerpres.
Transportul este efectuat cu un camion special și va fi însoțit de echipaje ale Poliției Rutiere pentru siguranța participanților la trafic.
Luni, începând cu ora 06:00, vor fi puse în mișcare 12 transporturi agabaritice pe ruta: Intersecția A1 Sibiu/DJ 106 – A1 – Boița.
Fiecare transport este format din camioane cu o lungime de 48 de metri și o masă de 116 tone. Și acestea vor fi escortate de poliție, iar șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență în zonele vizate.
Ultima oră
- Cod portocaliu de averse torențiale în 10 localități din județul Sibiu 2 minute ago
- Mesaj Ro-Alert pe telefoanele sibienilor. Averse torențiale și descărcări electrice până la ora 18 (update) 2 ore ago
- Nicușor Dan, drumeție în Munții Făgăraș: a urcat cu fiul său în spate până la fosta chilie a lui Arsenie Boca 3 ore ago
- Transport agabaritic pe mai multe drumuri naționale. Trafic restricționat și în județul Sibiu 3 ore ago
- Pompierii sibieni au purtat Ștafeta Prieteniei pe Via Transilvanica /foto 3 ore ago