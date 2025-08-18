a fost desemnată firma care va extinde parcarea muzeului astra din pădurea dumbrava

Consiliul Județean Sibiu, în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, a atribuit recent contractul pentru extinderea parcării Muzeului ASTRA din Pădurea Dumbrava.

Licitația publică a fost câștigată de PORR CONSTRUCT SRL, care va realiza investiția.

Valoarea estimată a proiectului a fost de 844.745 lei (fără TVA), iar contractul a fost atribuit la suma de 537.377 lei (fără TVA), reprezentând aproximativ 63% din valoarea estimată.

Noua parcare va avea o capacitate de 54 de locuri și se va întinde de-a lungul DJ Sibiu – Rășinari. Termenul de execuție este de două luni de la semnarea contractului.

Obiectivul proiectului este de a facilita accesul vizitatorilor și de a reduce aglomerația din zona Muzeului ASTRA. La licitație au mai participat STRABAG SRL și RED CONS SRL, însă oferta PORR CONSTRUCT a fost considerată cea mai avantajoasă.