a fost desemnată firma care va extinde parcarea muzeului astra din pădurea dumbrava

Consiliul Județean Sibiu, în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, a atribuit recent contractul pentru extinderea parcării Muzeului ASTRA din Pădurea Dumbrava.
Licitația publică a fost câștigată de PORR CONSTRUCT SRL, care va realiza investiția.
Valoarea estimată a proiectului a fost de 844.745 lei (fără TVA), iar contractul a fost atribuit la suma de 537.377 lei (fără TVA), reprezentând aproximativ 63% din valoarea estimată.
Noua parcare va avea o capacitate de 54 de locuri și se va întinde de-a lungul DJ Sibiu – Rășinari. Termenul de execuție este de două luni de la semnarea contractului.
Obiectivul proiectului este de a facilita accesul vizitatorilor și de a reduce aglomerația din zona Muzeului ASTRA. La licitație au mai participat STRABAG SRL și RED CONS SRL, însă oferta PORR CONSTRUCT a fost considerată cea mai avantajoasă.
Ultima oră
- PSD schimbă tonul: susține tăierile de ”privilegii”, dar pune condiții 6 minute ago
- Topul liceelor din Sibiu după sesiunea de toamnă la BAC: pe primul loc sunt 3 colegii cu ”sută la sută”, iar patru au promovabilitate ZERO 6 minute ago
- Mărturii sfâșietoare după moartea băiețelului de 2 ani din centrul Sibiului. Locatarii cer: ”Timotei Popovici, pietonală!” / video 14 minute ago
- Sibianul care la 40 de ani a luat cea mai mare notă la BAC-ul de toamnă. Robert are o poveste frapantă 34 de minute ago
- Patrule suplimentare în Parcul Sub Arini: un tânăr s-a aruncat deliberat într-o fântână arteziană /video 55 de minute ago