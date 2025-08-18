bătaie ca-n filme la ștrandul din veștem: pumni, picioare și 5 răniți ajunși la spital

Ștrandul din Veștem s-a tranformat, de Sfânta Maria, în ring de box. Mai mulți tineri s-au luat la bătaie în văzul tuturor celor prezenți. Scandalul a continuat mai apoi în stradă, până când a intervenit poliția. Cinci dintre ei au ajuns la spital.

Mai mulți tineri care se aflau în 15 august la ștrandul din Veștem s-au luat la bătaie. Conflictul ar fi fost unul spontan, fiind alimentat de aburii alcoolului. După ce și-au împărțit pumni în incinta ștrandului, au ieșit în stradă, acolo unde au continuat scandalul. O persoană a sunat la 112, însă agresorii, când au auzit că vine poliția, au fugit din zonă.

„La data de 15 august a.c., la ora 19:11, prin apel 112, Centrul Operațional al IPJ Sibiu a fost sesizat despre faptul că în localitatea Veștem, în urma unui conflict spontan, mai multe persoane ar fi fost agresate. La fața locului a fost direcționat de urgență un echipaj de poliție din cadrul Secției nr.1 Poliției Rurală Șelimbăr. Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, în urma unui conflict spontan în care au fost implicate mai multe persoane, 5 persoane (4 bărbați și o femeie) cu vârste cuprinse între 23 și 28 de ani, domiciliați în localitățile Nou, Nocrich și Veștem, ar fi fost agresate de persoane necunoscute. Precizăm faptul că la fața locului au fost identificate doar cele 5 victime. Conflictul a fost spontan, cel mai probabil pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a debutat în interiorul unei societăți comerciale și a continuat pentru scurt timp și în stradă”, spune Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În zonă au intervenit un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple. Cele cinci persoane agresate au primit îngrijiri medicale, după care au fost transportate la spital, având mai multe traumatisme craniene. Potrivit Ralucăi Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, tinerii erau conștienți la momentul la care au fost duși la Urgențe.

Polițiștii din cadrul Sectiei de Poliție Rurală Șelimbăr efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Până la această dată, doar una dintre victime a formulat plângere penală. Sursele Ora de Sibiu spun că persoanele rănite nu vor să spună cine le-a bătut. Cercetările în acest dosar continuă.