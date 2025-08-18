bilanțul sumbru al minivacanței de la sibiu: 760 de amenzi, 33 de permise reținute și 3 accidente grave

Peste 150 de polițiști sibieni au fost prezenți, zilnic, la datorie în perioada 14 – 17 august, în contextul minivacanței prilejuite de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Forțele de ordine au desfășurat 34 de acțiuni, pentru menținerea climatului de siguranță publică, prevenirea faptelor antisociale și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere.

Intervenții și ordine de protecție

În cele patru zile, polițiștii au intervenit la 370 de evenimente, dintre care 260 sesizate prin apeluri la 112. 32 de cazuri au vizat situații de violență domestică. În opt dintre acestea, în urma aplicării formularului de evaluare a riscului, s-a constatat un pericol iminent pentru victime, fiind emise opt ordine de protecție provizorii.

Amenzi și controale

Polițiștii rutieri și cei de ordine publică au verificat peste 1.400 de autovehicule și au aplicat 760 de sancțiuni contravenționale, dintre care 614 pentru nerespectarea legislației rutiere. Din acestea, 171 au vizat depășirea regimului legal de viteză.

În acțiunile din trafic, au fost efectuate 25 de testări cu aparatele drugtest și 846 de testări cu alcooltest/etilotest. Pentru abateri grave, au fost reținute 33 de permise de conducere: 9 pentru consum de alcool, 7 pentru depășiri neregulamentare și 4 pentru viteză excesivă (peste 50 km/h). Totodată, polițiștii au retras 36 de certificate de înmatriculare.

Infracțiuni și accidente

În această perioadă, au fost sesizate 39 de infracțiuni, dintre care 23 contra persoanei, 2 contra patrimoniului și 15 la regimul rutier. Din păcate, pe șoselele din Sibiu s-au înregistrat și trei accidente rutiere grave.

Reprezentanții IPJ Sibiu transmit că polițiștii rămân în teren pentru a asigura siguranța comunității:

„Siguranța cetățenilor rămâne o prioritate pentru instituția noastră. Vom continua să fim prezenți în stradă, cu acțiuni preventive și de intervenție promptă.”