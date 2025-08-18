copac căzut pe drum la intrare pe valea oltului. sensul spre vâlcea, afectat / video

Un copac a căzut pe carosabil, în noaptea de duminică spre luni, la intrare pe Valea Oltului. Traficul rutier a fost afectat câteva zeci de minute.

Un arbore a căzut pe DN7, între localitățile Boița și Lazaret, în cursul nopții de duminică spre luni. Sensul de mers spre Râmnicu Vâlcea a fost blocat. Un cititor Ora de Sibiu spune că a sesizat autoritățile în jurul orei 00:55, imediat după ce a trecut prin zonă.

Pompierii au intervenit în jurul orei 01:00 și au degajat copacul, astfel că circulația a fost reluată în condiții normale.