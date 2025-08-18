csu a mai făcut un transfer. sibiul a adus un olandez

CSU Sibiu și-a definitivat lotul pentru noul sezon odată cu transferul baschetbalistului olandez Kai Edwards, un jucător cu experiență internațională.

Kai Edwards (27 ani) are 2,06 m și evoluează pe pozițiile 5 și 4. Este un jucător energic, puternic și determinat, care se remarcă prin lupta sub panou, recuperări și aportul consistent atât în faza defensivă, cât și în cea ofensivă.

Noul jucător al Sibului a jucat baschet universitar în NCAA, la Northern Colorado Bears (2016–2020).

A debutat ca profesionist în Spania (LEB Oro), unde a evoluat pentru Bahía San Agustín, Castelló, Melilla Baloncesto și Juaristi ISB.

În 2023 a revenit în Olanda, în BNXT League, la Feyenoord Basketball, iar în sezonul trecut a jucat pentru Landstede Hammers.

În stagiunea precedentă din BNXT League, Edwards a jucat 36 de meciuri, cu medii statistice de 11,6 puncte, 8,1 recuperări și 0,9 pase decisive.

CSU anunță că prin venirea lui Edwards, lotul pentru sezonul 2025-2026 este finalizat, având în componență șase stranieri. Din sezonul viitor se va juca obligatoriu cu minim doi români pe parchet pe tot parcursul jocurilor.

Fundași: Sledinschi, Blidaru, Randolph, Adamovic, Itu;

Extreme: Zetos, Pratt, Roschnavsky; Otgon, Drăgan;

Pivoți: Fîntînă, Stone, Parker; Edwards, Mitrache;